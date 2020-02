Heinz Günthardt avait tout pour être heureux samedi dans les travées de la Swiss Tennis Arena. Premièrement, le capitaine de l’équipe suisse de Fed Cup fêtait son 61e anniversaire devant le public biennois en ce 8 février. Pour l’occasion, ses joueuses lui ont offert un beau cadeau en se qualifiant pour les finales de la compétition (victoire 3-1 contre le Canada en barrage).

???? Destination: Budapest



The 12 nations set for the #FedCupFinals...



???????? Australia

???????? Belarus

???????? Belgium

???????? Czech Republic

???????? France

???????? Germany

???????? Hungary

???????? Russia

???????? Slovakia

???????? Spain

???????? Switzerland

???????? USA