La no 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, a connu un mauvais départ avant de s'imposer en trois sets (2-6 6-1 6-1) au premier tour de Roland-Garros aux dépens de la 83e mondiale, l'Américaine Alison Riske. Halep, finaliste à Paris l'an dernier, était la dernière à faire son entrée en lice dans le tournoi après le report de son match prévu initialement lundi.

.@Simona_Halep forced to come back from a set down to get past Riske in @rolandgarros opener--> https://t.co/e92FnEAoBU pic.twitter.com/mYX6h9zr4k