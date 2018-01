Numéro 1 mondiale sans avoir gagné un seul titre du Grand Chelem, Simona Halep peut croire que son heure est enfin venue à Melbourne. Sa victoire au troisième tour est peut-être un signe.

Sur la Rod Laver Arena, la Roumaine a battu l'Américaine Lauren Davis (WTA 76) 4-6 6-4 15-13 après 3h44' de match. Elle a écarté trois balles de match consécutives à 11-10 0-40 dans un troisième set qui a duré à lui seul 2h22'.

«Je suis presque morte, lâche Simona Halep. Je n'ai plus de muscles et ma cheville, je ne sais pas, parce que je ne la sens plus.» la Roumaine s'était donné une légère entorse lors de son premier tour et porte un «strap» depuis.

Simona Halep a dû servir quatre fois pour le match avant de mettre fin à la résistance de Lauren Davis. Les deux joueuses ont échangé les breaks dans cette ultime manche: quatre pour Davis et cinq pour Halep. L'Américaine a sauvé pas moins de 11 balles de break dans ce set et la Roumaine 7.

Simona Halep se qualifie pour la troisième fois de sa carrière pour la deuxième semaine à Melbourne où ses meilleurs résultats sont des quarts de finale en 2014 et 2015. Elle est devenue N.1 mondiale en octobre sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem. Elle a perdu deux finales à Roland-Garros en 2014 et 2017.

Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la rencontre entre l'Australienne Ashleigh Barty et la Japonaise Naomi Osaka.

