Simona Halep (no 1) jouera pour la première fois les demi-finales à l'Open d'Australie. La Roumaine a dominé la Tchèque Karolina Pliskova (no 6) 6-3 6-2 en quarts de finale. Elle se mesurera jeudi à la gauchère allemande Angelique Kerber (no 21). L'autre demi-finales mettra au prises Caroline Wozniacki (no 2) et Elise Mertens.

L'Open d'Australie était le dernier tournoi majeur dans lequel Simona Halep n'avait pas atteint le dernier carré. Elle est toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem, elle qui a perdu les deux finales qu'elle a disputées jusque-là dans des «Majors» (Roland-Garros 2014 et 2017).

La Roumaine de 26 ans a mis 1h11' pour prendre la mesure de Karolina Pliskova. Elle a souffert en début de match face à la puissante Tchèque, qui a mené 3-0 et a même bénéficié d'une balle de 4-0 sur le service adverse. Karolina Pliskova s'est cependant effondrée, concédant neuf jeux consécutifs.

Simona Halep ne partira pas favorite face à Angelique Kerber (30 ans), qui est la seule championne de Grand Chelem encore en lice dans le tableau féminin. Elle est menée 3-4 dans son face-à-face avec la solide Allemande, qui a même remporté quatre de leurs cinq derniers duels. Les deux femmes n'ont cependant plus été opposées depuis le Masters 2016.

Kerber impressionne

Plus tôt dans la nuit, Angelique Kerber (no 21) s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à sa facile victoire (6-1 6-2) obtenue sur l'Américaine Madison Keys (no 17).

Ex no 1 mondial retombé au-delà de la 20e place l'automne dernier, Angelique Kerber fera son retour dans le top 10 à l'issue de cette quinzaine. Titrée à Sydney juste avant l'Open d'Australie, elle a confirmé son retour en forme dans cette première levée du Grand Chelem. Elle a balayé Madison Keys, finaliste du dernier US Open, avec une étonnante facilité. Le match a duré seulement 51', durant lesquelles la gauchère de 30 ans n'a commis que 7 fautes directes (25 pour son adversaire).

Sacrée en 2016 à Melbourne, Angelique Kerber a été excellente en défense, comme toujours, mais n'a pas oublié de prendre l'initiative. «La défense, c'est la base de mon jeu, mais je dois aussi être agressive», a déclaré celle qui est la seule championne de Grand Chelem encore en course en Australie.

