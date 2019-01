Le qualifié suisse a été bluffant face au chouchou du public de Melbourne et récent vainqueur du tournoi de Sydney. Laaksonen n'a d'abord fait illusion que pendant quelques jeux, entre un premier set correct et une bonne entame de seconde manche. Mais tout a changé en fin de 3e set, lorsque le Suisse a sauvé une balle de match avant de s'offrir le tie-break.

Plus agressif, mieux en jambe, le Schaffousois, 166e joueur au monde, a gagné le 4e set devant un public médusé. Lors de la manche décisive, Laaksonen a toutefois craqué sur son service au pire moment, à 3-4 pour l'Australien (score final 6-4 6-2 6-7 4-6 3-6). Il a ainsi manqué le défi presque ultime: se mesurer à Nadal au 3e tour.

*** Développement suit.

Alex de Minaur has "109" tattooed on his chest, because he was the 109th player to ever represent Australia in Davis Cup.



Just in case you're wondering how seriously they take that competition down here. #AusOpen