Swiss Tennis va relancer les compétitions d'élite en grandes pompes le week-end des 24, 25 et 26 juin à Bienne. La fédération a en effet réussi le tour de force de réunir sur trois jours tous les meilleurs joueuses et joueurs de tennis du pays - Roger Federer et Stan Wawrinka exceptés - à la Swiss Tennis Arena, pour une double compétition par équipes.

Bencic de la partie

Nommée Swiss Tennis Pro Cup, cette exhibition aura pour principe de couper en deux les équipes de Fed Cup et de Coupe Davis. Chacune de ces entités s'affronteront en simple et en double, dans des sets aux meilleurs des quatre jeux. Ainsi le samedi, quelques spectateurs privilégiés et les téléspectateurs de la RTS auront le plaisir de revoir à l’œuvre Belinda Bencic (WTA 8, face à Jil Teichmann) avant d'assister un match «collector» entre Martina Hingis et Patty Schnyder.

Les hommes le dimanche

Ce duel entre «légendes» - leur dénomination officielle - constituera certainement la grande curiosité de ce week-end qui n'en manquera pas. Car hormis la richesse de la compétition féminine (samedi), sa version masculine (dimanche) - avec Laaksonen et les deux Genevois Nikles et Bellier - sera agrémentée d'un tournoi de qualifications entre les quatre espoirs du tennis suisse: Leandro Riedi, Jeffrey von der Schulenburg, Dominick Stricker et Jérôme Kym.

L'événement sera ouvert au public selon la limite des contingents autorisés par les mesures de précautions sanitaires. Retrouvez le détails des rencontres sur le site de Swiss Tennis en cliquant ici.

Mathieu Aeschmann