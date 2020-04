On plaide coupable. Pour dire vrai, on n’attendait que ça: ce fameux live Instagram entre les deux légendes, Roger Federer et Rafael Nadal. Entre eux, c'était court mais c'était bon. Juste bon de les entendre rigoler grassement à leurs vannes respectives. D'ailleurs, très souvent ils m'ont fait sourire bêtement. Mon unique petit regret? Que le fond ait sonné un peu creux. Le Maître a lâché un succinct point de situation sur l'état de son genou droit, passé sur le billard il y a peu. Tandis que «Rafa», privé de court, a avoué ne pas avoir touché une raquette depuis l'annulation du tournoi d'Indian Wells. C'est tout ou presque.

Ces derniers jours avaient pourtant fait naître chez moi les plus fous espoirs pour ce «InstaLive». Dans un style différent des apéros confinés de Stan Wawrinka et Benoît Paire – donc sensiblement éloigné des gorgées de «Moscow mule» –, Novak Djokovic et Andy Murray avaient égayé notre soirée de vendredi. Loin des conférences de presse souvent aseptisées du circuit, les deux hommes s'étaient laissé aller à quelques confidences, dont leurs regrets éternels. S’ils devaient changer le cours de l'Histoire? Ça serait la défaite (contre le Serbe) en finale de Roland-Garros 2016 pour l’Écossais et les revers olympiques de Pékin (Nadal) et Londres (Murray) pour «Nole».

Face à la propension à parfois s'écouter parler du No 1 mondial, Andy Murray avait brillé par la pertinence de ses interventions. Et samedi après-midi, Stan Wawrinka lui avait emboîté le pas avec culot. Face-à-face avec Djokovic, le Vaudois n'avait pas hésité à mettre les deux pieds dans le plat avec des questions qui fâchent, du style «pourquoi crois-tu que le public soutient toujours plus Federer et Nadal que toi?» avant de rebondir avec aplomb sur la réponse élogieuse du natif de Belgrade à l'égard de ses rivaux. «Je te dis cela avec respect. Mais dans un film, il ne peut pas y avoir trois gentils. Il faut quelqu'un contre les autres.» Masterclass le «Stanimal».

Que retenir encore? Pas que Djokovic est toujours en retard, que Murray laisse le dentifrice ouvert ou que Wawrinka adore le vin italien. Mais plutôt que le Serbe doit une fière chandelle à son coach Marian Vajda, qui lui a donné les clés pour couvrir le terrain comme personne. Que ses finales perdues – à Roland-Garros et à l'US Open – contre le Vaudois l'ont mis en colère comme jamais. «Parce que j'ai répété la même erreur deux fois (ndlr: gagner le premier set et ne pas avoir enfoncé le clou).» Ou que Stan pense encore à ses quatre balles de match ratées de la demie du Masters 2014 contre Federer. «Ce jour-là, je l'ai laissé gagner.» Et qu'il rêve de soulever un trophée. «Parce que le dernier titre, c'était il y a longtemps (Genève 2017)».

Confinement oblige, les tennismen sont donc en train de pousser encore plus loin l'utilisation des réseaux sociaux. Cela laisse-t-il présager un bouleversement plus profond dans leur communication future? On n'en est pas là. En attendant, comme le prochain épisode de la série du moment, on attend la suite avec impatience. Et au fond, peu importe que l'on vienne y chercher du léger ou de la substance, les recettes de cocktail de Wawrinka ou les secrets du meilleur relanceur du monde. Dans cette triste période, le plus important réside dans le fait que l'on vienne y passer un moment divertissant, voire grisant. Par les temps qui courent, n'est-ce pas là l'essentiel?

Jérémy Santallo