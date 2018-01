Entre le 16e et le 17e titre majeur de Roger Federer, il y a eu une disette de près de quatre ans et demi. Vainqueur à Wimbledon en 2012, le Bâlois a dû attendre l'Open d'Australie 2017 pour retrouver les joies d'un titre en Grand Chelem. Depuis, il a fait passer son total à 20 trophées majeurs en seulement une année.

Cette longue période sans Grand Chelem suivie d'une remontée spectaculaire vers les sommets a piégé de nombreux fans, experts et journalistes. Découvrez ici les meilleures perles, repérées par 20 Minuten:

John McEnroe en 2013, cité par usatoday

«Federer sera à surveiller tant qu'il sera sur le court mais gagner sept matches en cinq sets contre au moins deux des gars du top 3, ça va être extrêmement difficile (...). Je serais surpris s'il n'atteint pas encore les quarts, les demis et éventuellement la finale d'un majeur avant de prendre sa retraite. D'en gagner un? Personnellement, je ne pense pas. Je ne veux pas dire que ça ne va pas pas se passer. Il utilisera peut-être cela comme une motivation. Je pense juste qu'il n'est plus capable à ce stade de surpasser les obstacles représentés par ces gars qui sont plus jeunes et qui ont plus faim»

Boris Becker après la défaite de Roger Federer contre Stakhovsky à Wimbledon en 2013

«C'est définitivement la fin d'une ère»

Björn Borg après la défaite de Roger Federer face à Berdych en quart de finale de Wimbledon 2010, cité par Expressen

«Je pense que Roger Federer pense déjà à son retrait du monde du tennis. Il n'est plus aussi entraîné. Parfois, on peut relever une certaine indifférence. Il n'a plus le même engagement qu'avant»

Malgré les résultats parfois décevants du numéro 2 mondial entre 2013 et 2016, certains ont tout de même continué à croire à la réaction du champion, comme Goran Ivanisevic qui s'était exprimé pendant l'Open d'Australie 2014.

«Roger Federer va faire taire tous ceux qui ne croient pas en lui. Il y croit, moi aussi. Je suis persuadé qu'il n'est pas encore sur la fin»

(Le Matin)