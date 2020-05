S'il y a deux personnes qui connaissent Roger Federer jusqu'au bout de sa raquette, c'est bien Séverin Lüthi et Paul Annacone. Le premier est le coach du Bâlois depuis plusieurs décennies alors que le second a officié aux côtés du «Maître» entre 2010 et 2013. Alors quand les deux hommes, qui ont passé quatre ans ensemble, parlent du recordman de titres en Grand Chelem (20), il se dit forcément plein de bonnes choses.

Confiné à Thoune pendant la pause forcée du circuit, «Sévé» a justifié le non-retour aux choses sérieuses du Suisse. «Je suis en contact avec lui mais ce n'est pas nécessaire de trop s'inquiéter du fait de frapper beaucoup de balles (...) En ce moment, il n'a pas vraiment le stress de devoir s'entraîner beaucoup car je pense qu'il aura bien assez de temps jusqu'au moment où les tournois reprendront.»

«Une personne drôle et gentille»

Dans ce live sur «Tennis Channel», Paul Annacone a aussi demandé à Séverin Lüthi la principale chose que les fans ignorent chez «RF». «C'est difficile, il y en a beaucoup (...) Il est certainement plus drôle que ce que les gens pensent. C'est peut-être le principal aspect dont les gens n'ont pas conscience. Ils savent à quel point il est au bon au tennis mais c'est aussi une personne marrante et gentille.»

Aux premières loges pendant quatre ans, l'ex-entraîneur de Pete Sampras (1995-2002) reste subjugué par son éthique de travail. «C'est presque injuste car il rend les choses tellement faciles. Mais les gens ne se rendent pas compte, derrière, à quel point il travaille dur et intelligemment.» Réponse de son homologue suisse. «Oui, la chose qui me fascine moi, c'est qu'il le fait à 38 ans, et après tout ce qu'il a gagné.»

L'anecdote d'Annacone

Et Annacone d'enchaîner sur la capacité de Roger Federer à appuyer sur un bouton en sortant du court, et quelle que soit l'issue de la rencontre. «Il excelle dans sa façon de gérer la victoire ou la défaite et ne pas se laisser submerger par les émotions. Après sa défaite contre Tsonga à Wimbledon (ndlr: en 2011), il a posé son sac à la maison pour tout de suite jouer avec ses filles.»

Le mot de la fin pour Séverin Lüthi, à l'heure de se remémorer le mortifiant revers du Bâlois en finale l'été dernier à Londres contre Novak Djokovic... «Parfois, tu gagnes des matches que tu ne devrais pas ou tu perds alors que cela n'aurait jamais dû arriver. Il ne faut pas être trop négatif avec soi-même, car peut-être que tu auras une seconde chance.»

Jérémy Santallo