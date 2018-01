Difficile de trouver les mots pour qualifier le 20e titre du Grand Chelem de Roger Federer, vainqueur de Marin Cilic en finale de l'Open d'Australie (6-2 6-7 6-3 3-6 6-1).

Si Stan Wawrinka taquine Roger Federer (36 ans) sur son âge en le qualifiant de «papy», Brad Gilbert souhaite la bienvenue à «RF 2.0». Découvrez les autres messages ci-dessous.

Congrats on number 20 @rogerfederer! ???? It’s truly an honour to play the same sport as you. #legend