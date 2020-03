Indian Wells annulé en raison du risque de propagation du coronavirus, les réactions n'ont pas manqué. C'est que cette décision, pas forcément attendue il y a à peine quelques jours, pourrait être la première d'une longue série dans le monde de la petite balle jaune.

L'Open de Miami, prochaine grande étape des circuits ATP et WTA, aura-t-il normalement lieu du 24 mars au 5 avril prochains? Et ensuite? Quid de Monte-Carlo (12-19 avril), tout près de l'Italie? Du tournoi final de FedCup à Budapest (14-19 avril)? Puis de Rome? De Madrid? De Roland-Garros?

«L'Équipe» relate que Julien Benneteau, capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, est entré dans son hôtel d'Indian Wells lundi à 18h locales. Il arrivait en droite ligne de Los Angeles, avec Edouard Roger-Vasselin et Benoit Paire. Trois quarts d'heure plus tard, les trois hommes apprenaient l'annulation du tournoi!

« C'est évidemment la surprise, a réagi Benneteau dans les colonnes du quotidien sportif français. Et les premières questions qu'on se pose, c'est: «Quid de la suite?» On essaie d'organiser notre retour, d'ici mardi ou mercredi, en se disant que Miami a de grandes chances d'être annulé...»

Numéro 2 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal s'est également exprimé via Twitter depuis Indian Wells. «Nous sommes ici en train de décider ce que nous allons faire. Trop triste de voir ce qui se passe à travers le monde à cause de cette situation. J'espère que des solutions seront bientôt apportées par les autorités. Restez tous en bonne santé et en sécurité.»

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.