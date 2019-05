Rafael Nadal, quel regard jetez-vous sur cette défaite?

J’ai fait certaines choses très correctement, surtout sur le plan mental, et d’autres moins bonnes. Je me suis entraîné à 17h sous la chaleur. Et là, dans le froid de la soirée, je n’ai pas retrouvé les bonnes sensations. Les conditions avaient changé du tout au tout.

À Barcelone, vous aviez dit que, malgré la défaite, vous progressiez. Est-ce que c’est aussi votre sentiment ce soir?

Ce soir, c’est d’abord une défaite. Parce que je manque l’occasion de disputer la finale d’un très grand tournoi, devant une foule fantastique qui me donne tellement d’amour. Le tennis prend sens dans la victoire et la défaite. Durant des années, j’ai énormément gagné sur terre battue et, cette saison, je suis souvent très proche mais la victoire m’échappe. Je dois l’accepter. Je crois avoir toujours accepté la victoire avec simplicité; je vais donc prendre ces défaites avec la même attitude. La vérité, c’est que je n’ai pas réussi à jouer assez bien pour gagner ce soir.

Justement, vous aviez dominé facilement Stefanos Tsitsipas en Australie. Sa victoire ce soir signifie donc qu’il a progressé?

Vous me poussez vers une réponse compliquée. Stefanos est jeune et talentueux, il progresse. Mais j’ai quand même l’impression que l’issue du match dépendait de moi. Si j’avais joué comme en Australie ou comme à Barcelone l’année dernière, je pense que j’aurais gagné. J’ai le sentiment que mon coup droit n’a pas fait assez de dégâts. Il a joué lourd, agressif. Mais ma balle intermédiaire ne faisait pas assez mal.

Plusieurs fois, Stefanos a demandé à arrêter le jeu et s’est vu déjugé par l’arbitre. Vous avez semblé un peu irrité par son attitude à un moment, vrai?

Non, non, l’arbitre est là pour ça. Mais c’est vrai que je n’aimerais pas l’affronter sans arbitre… (silence). Je rigole (ndlr: pas vraiment, tant l’attitude du Grec est contestable). C’est un peu difficile à comprendre lorsque la balle accroche clairement la ligne, que la moitié de la marque touche, et qu’il veut quand même que l’arbitre vérifie. Je ne comprends pas trop. Mais bon, il n’y a pas de souci. (nxp)