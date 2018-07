C’est à croire que du gazon de Londres à celui de Moscou et de ses alentours, il n’y a qu’un pas. A Wimbledon, la Coupe du monde est dans toutes les discussions. Cette année comme tous les quatre ans, en réalité. On se souvient d’ailleurs qu’en 2014 le 8e de finale Suisse-Argentine avait mis dans tous leurs états nos confrères britanniques, qui s’étaient soudainement pris de passion pour la Nati, sous le seul prétexte qu’elle affrontait leur pire ennemi. Ce matin encore, un confrère nous a demandé quel était le premier match du jour. Non, il ne parlait pas de la programmation de «Wimb», mais bien du premier quart de finale du Mondial…

Le foot n’en est pas encore à éclipser ce qui se trame sur le Centre Court et ailleurs du côté de Church Road, mais c’est presque tout comme. Joueurs et joueuses, eux, gardent un œil sur une balle jaune et l’autre sur un ballon rond. «On en parle beaucoup dans les vestiaires», confirme Gaël Monfils. Le Français, qui a battu Sam Querrey ce vendredi (5-7, 6-4, 6-4, 6-2), n’est de loin pas insensible à ce qui se trame en Russie. A un confrère lui demandant ce qu’il ferait dimanche 15 juillet si la France était en finale de la Coupe du monde et lui en finale de Wimbledon, le Parisien n’a pas hésité à répondre qu’il serait «capable de déclarer forfait rien que pour voir le foot». Dans un éclat de rire, bien sûr, mais cela dit bien tout ce que le Mondial représente.

Marin Cilic comme un fou

A la veille de son 1er tour londonien, Marin Cilic avait d’ailleurs eu droit à un gros coup de boost en voyant «sa» Croatie franchir le cap des 8es de finale aux tirs au but. «C’était un match dingue, nous étions comme des fous avec mon team en le regardant, s’était souvenu l’intéressé lundi. On essayait de rester calmes sur nos sièges, mais c’était difficile. Les penalties étaient presque «inregardables». J’espère maintenant que mes compatriotes iront plus loin.» Tout le contraire de lui, qui s’est étonnamment effondré dès le 2e tour ici.

A Church Road, tout le monde a son mot à dire sur le foot. Kristina Mladenovic, dont le frère fut pensionnaire du Centre de formation du FC Metz, est également une passionnée. Tellement férue qu’elle espérait suivre les «Bleus». Mais Wimbledon lui propose a contrario un 3e tour sur le Centre Court contre Serena Williams. Jouer la plus grande joueuse de l’histoire sur ce court de légende devrait suffire à consoler la Française de manquer le match de Pogba et Cie. Mais nul doute qu’au sortir du terrain, elle s’en ira vite regarder le score. Preuve en est que la Coupe du monde est dans toutes les têtes.