La Biennoise Jil Teichmann (WTA 146) est restée sur son petit nuage à Prague. Elle s'est ainsi qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250'000 dollars de la capitale tchèque, la première de sa jeune carrière. La gauchère de 21 ans a été sans pitié pour la Tchèque Barbora Strykova (33 ans, WTA 39), qu'elle battue en deux sets, 6-3 6-0, en 1h16'.

Samedi en finale, Jil Teichmann affrontera une autre Tchèque, Karolina Muchova (22 ans, WTA 106), qui a pour sa part battu l'Américaine Bernarda Pera (WTA 105) 6-2 7-5, et pour qui il s'agira également de la première finale à ce niveau.

Une victoire en finale permettrait à Jil Teichmann d'intégrer le Top-100 mondial, elle dont le meilleur classement reste la 132e place acquise en mars 2018. Teichmann et Muchova ne se sont encore jamais affrontées.

Pour mémoire, Jil Teichmann a dû passer par les trois tours de qualification avant d'intégrer le tableau principal à Prague. Samedi, elle disputera son... huitième match en huit jours. Elle n'a pour l'instant égaré qu'un set au total de ses sept premiers matches. C'était en 8e de finale, contre la double gagnante en Grand Chelem Svetlana Kuznetsova.

L'état de grâce perdurera-t-il en finale?

