C'est le grand moment de la semaine à Perth. A l'occasion de la Hopman Cup, une épreuve mixte par équipes qui ouvre la saison 2019 en Australie, Roger Federer et Serena Williams vont s'affronter pour la toute première fois lors du double mixte entre les Etats-Unis et la Suisse. Une affiche de rêve entre deux légendes du tennis, mais aussi du sport.

«J'ai hâte d'y être, c'est trop cool», a reconnu Serena Williams, absente du circuit depuis sa finale à l'US Open en septembre, et qui faisait son grand retour lundi dans la défaite américaine face à la Grèce. Victorieuse en simple face à Maria Sakkari mais battue en double aux côtés de Frances Tiafoe, la superstar de 37 ans peut offrir une première victoire à son pays dans la confrontation face au «Maître» et Belinda Bencic. «C'est quelque chose dont on rêve, jouer Roger Federer, c'est comme un rêve devenu réalité. Ça va être spécial», a reconnu celle qui compte 23 titres en Grand Chelem, contre 20 pour Roger Federer.

«Nous voulons toujours gagner»

Le Bâlois, 37 ans lui aussi, a eu beau blaguer sur le fait qu'il se coucherait tôt le soir du réveillon, il voudra sûrement être au top pour ce rendez-vous des légendes. «Je suis très enthousiaste pour nous deux et j'espère que beaucoup de fans de tennis nous regarderont. Ce sera pour une seule fois, probablement plus jamais ensuite», a déclaré Federer après la victoire de la Suisse sur la Grande-Bretagne. «J'admire tout ce qu'elle a fait sur et hors du court, nous sommes tous deux des concurrents féroces et nous voulons toujours gagner», a poursuivi «RF», qui avait déclaré en mai au «Wall Street Journal» que Serena Williams était «la plus grande joueuse de tous les temps, hommes et femmes confondus.»

Comme le rappelle la «BBC», ce match est pour beaucoup l'affrontement le plus attendu entre un homme et une femme depuis la «bataille des sexes» en 1973: l'Américaine de 29 ans Billie Jean King avait à l'époque battu lors d’une exhibition l’ex-No 1 masculin, Bobby Riggs, alors âgé de 55 ans. (nxp)