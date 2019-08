Deux jours après avoir inscrit le tournoi ATP 500 de Washington à son palmarès, Nick Kyrgios (24 ans, ATP 27) n’a fait que passer au Masters 1000 de Montréal. Sur la surface dure du Parc Jarry, le bouillant Australien a été battu au premier tour par le Britannique Kyle Edmund (24 ans, ATP 33). Le score: 6-3 6-4. «Je suis un peu fatigué», a-t-il simplement résumé après sa furtive apparition à la Coupe Rogers.

Furtive, mais émaillée d’incidents et de provocations «à la Kyrgios».

Il a d’abord apostrophé avec véhémence l’arbitre pour une bête histoire de serviette. «Il a réclamé des serviettes complètement blanches après seulement quelques minutes à la rencontre», écrit Jean-François Chaumont dans «Le Journal de Montréal». Lorsque son caprice a été exaucé, il est entré dans une nouvelle colère, estimant avoir dû attendre trop longtemps pour être servi. Sa réaction: il a jeté le linge d’un blanc immaculé en direction de l’arbitre, sans l’atteindre.

.@NickKyrgios has produced one of his most ridiculous blow-ups yet, “ranting and seething” at the chair umpire over the Canadian Open towels. https://t.co/2AHOdUnaHh #7NEWS pic.twitter.com/NK7T0U1EfK