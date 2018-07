C'est la polémique du moment à Wimbledon. Consultante pour la BBC, Marion Bartoli a été invitée cette semaine à commenter le cas de Nick Kyrgios et de ses problèmes à maintenir son niveau de jeu sur la durée. «Je pense que son éthique de travail n'est tout simplement pas assez bonne pour gagner un titre du Grand Chelem, a expliqué la lauréate du tournoi londonien en 2013. Même quand Roger et Rafa auront pris leur retraite, le niveau sur le circuit aujourd'hui est juste trop élevé.»

"It's pathetic. It seems like they can't grow up." @bartoli_marion says Nick Kyrgios and Gael Monfils do not have the right work ethic to win a Grand Slam.#6love6 live ????????: https://t.co/cG7sYv98pW#Wimbledon #bbctennis pic.twitter.com/BQfRz4SyJ8 — BBC 5 live Sport (@5liveSport) July 5, 2018

Et la Française de relancer, également à propos de Gaël Monfils: «C'est pour les mêmes raisons que Gaël Monfils n'a jamais gagné de Grands Chelems. Et c'est tellement dommage parce que ces enfants ont tellement de potentiel. Et d'une certaine manière, c'est pathétique de les voir se comporter en enfants. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas grandir, devenir adultes et prendre le contrôle de leur vie.»

Des propos qui n'ont évidemment pas du tout plu à Kyrgios. L'Australien a posté un message vendredi sur son compte Instagram dans lequel il s'adresse directement à la Française. «Qui êtes-vous pour nous juger de la sorte?, s'est interrogé l'enfant terrible du circuit. Qui êtes-vous pour nous dire quoi faire, alors que vous n’avez aucune idée de ce que nous avons traversé? Arrêtez de penser que vous savez ce qui est mieux pour les autres parce que vous avez eu un peu de succès. On comprend, on sait que vous voulez rester importante, mais on s’en fout de ce que vous dites.»

