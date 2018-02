La Coupe Davis, créée en 1900, vit probablement sa dernière année dans son format historique. Dès 2019, elle devrait complètement changer d'allure selon une proposition de la Fédération internationale de tennis, approuvée unanimement par le comité directeur.

Principale révolution? La compétition, qui réunira 18 équipes, sera concentrée sur une seule semaine de compétition dans un lieu unique au mois de novembre. Une nouvelle formule qui tranche radicalement avec les quatre tours de compétition organisés dans une ville d'un des deux pays en lice jusqu'ici.

The ITF announces historic plans with Kosmos to transform #DavisCup and generate substantial revenues for global tennis development



Read more ?? https://t.co/DscrQdAnxW pic.twitter.com/iu9Hg1tIZd — ITF (@ITF_Tennis) 26 février 2018

Le plan de transformation doit encore être validé lors du conseil annuel de l'ITF au mois d'août en Floride. Il porte la marque de l'entreprenant footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué, président et fondateur du groupe d'investissement Kosmos qui organisera l'événement.Soutenu par la marque Rakuten, qui sponsorise également le club catalan, ce dernier fait une entrée très remarquée dans les affaires du tennis.

«Un plan sur une durée de 25 ans, un partenariat à trois millards avec le groupe d'investissement Kosmos qui va transformer la Coupe Davis et générer des gains substantiels pour le développement du tennis mondial», se réjouit la Fédération internationale de tennis.

Autre changement d’importance: il n’y aura plus que deux simples et un double dans les duels entre nations. Tous les matches se joueront au meilleur des trois sets. Un format allégé et concentré qui a pour but de provoquer le retour des meilleurs joueurs du monde dans le prestigieuse compétition.

(Le Matin)