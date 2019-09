Vainqueur de l'US Open en 2016, Stan Wawrinka est forcément un des chouchous du public de New York. La majorité des quelque 24'000 spectateurs du Arthr Ashe Stadium sera donc acquise à la cause du Vaudois ce mardi soir. Elle le sera d'autant plus que son adversaire en quart de finale, le Russe Daniil Medvedev, a été pris en grippe par le public de l'US Open. Il faut dire que le No 5 mondial ne fait rien pour le calmer, au contraire.

D'abord, les faits. Vendredi soir, lors de son 16e de finale contre Feliciano Lopez, Medvedev a commencé par s'en prendre à la personne qui lui amenait sa serviette, alors qu'il ne l'avait pas demandée. Il la lui a arrachée des mains et l'a jetée au loin. Après avoir récolté un avertissement pour ce geste, il a lancé sa raquette en direction de l'arbitre (sans être averti). Avant de conclure sa séquence par un doigt d'honneur que le public a pu voir sur écran géant.

Après le match, Medvedev a remercié le public, grâce à qui il avait trouvé l'énergie de battre Lopez en quatre sets, avant d'être condamné à 9000 dollars d'amende pour l'ensemble de «son œuvre» ce soir-là.

After facing down a hostile American crowd, Russian tennis star Danil Medvedev delivers an incredible post-match interview. He thanks his "supporters" for inspiring his qualification for the US Open last eight. pic.twitter.com/X05R0t8YJJ — Bryan MacDonald (@27khv) August 31, 2019

Dimanche soir, lors de son huitième de finale face à l'Allemand Dominik Köpfer, il a été copieusement hué à son entrée sur le court.

Sur sa balle de match, alors qu'il était à nouveau sifflé, il a chambré le public et l'a provoqué, en mode «Allez-y, continuez de siffler, j'adore ça!». Avant d'en rajouter une couche au micro, après avoir classé l'affaire en quatre sets: «Je perdais 2-6 0-2, j'avais mal et j'avais pris autant d'antidouleurs que possible... et c'est encore grâce à vous que j'ai gagné. Merci!»

Meanwhile, his post victory interview was another masterclass in what wrestling aficionados would describe as "playing heel." pic.twitter.com/VHqlHBD6U9 — Bryan MacDonald (@27khv) September 2, 2019

Plus tard en conférence de presse, Medvedev a vaguement essayé de faire amende honorable: «J'ai été un idiot (vendredi), a-t-il dit. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je travaille sur ces choses pour devenir un homme meilleur sur le court, parce que je crois réellement que je suis une bonne personne en dehors du court.»

Et, concernant le public: «On sait tous comment peut être le public de New York, c'est probablement le public le plus électrique du monde. Donc aujourd'hui (dimanche), j'ai juste fait un peu de provocation et j'espère que ça a amusé les spectateurs. Moi, en tout cas, ça m'a amusé. Et, comme je l'ai dit, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour gagner.»

Oui, l'ambiance sera électrique ce mardi soir sur le Central new-yorkais. Le début des hostilités (terme choisi) est fixé aux alentours de 19h30-20h (à suivre en direct sur notre site). Reste à savoir qui, de Wawrinka ou de Medvedev, saura le mieux s'accommoder de cette atmosphère particulière.

Le Vaudois, en tout cas, a fait part de ses intentions à son réveil, ce mardi matin: «Godzilla a laissé le Arthur Ashe Stadium intact, maintenant je suis là pour le faire trembler!» C'est ce qu'il a publié sur son compte Instagram, accompagné d'une photo le montrant en train de se promener dans la nuit new-yorkaise. Le match est lancé!