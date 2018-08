Quand «RF» parle de retraite

Pas de coup de chaud pour Roger Federer. En «night session», le Bâlois a signé une entrée en matière tranquille à l'US Open aux dépens de Yoshihito Nishioka (177e), battu en trois sets 6-2 6-2 6-4 et moins de deux heures à New York. Le «Maître» a rendu une copie très propre: 56 coups gagnants, dont 14 aces, pour 32 fautes directes. De bonne humeur à l'heure de l'interview, il a fait réagir la foule à Flushing Meadows. Voici pourquoi.

Federer jokes that if he loses a first round US Open match that it will be “almost time to retire.” #usopen pic.twitter.com/FMcMJvEQoP — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 29 août 2018

Sharapova admirative

Maria Sharapova s'est qualifiée pour le deuxième tour non sans avoir été poussée dans ses retranchements par la revenante en Grand Chelem, Patty Schnyder, issue des qualifications. La Russe a mené 5 jeux à 1 et servi deux fois pour conclure le match (à 5-1 et 5-3) avant de voir la Suissesse recoller à 5-5 et la contraindre à disputer un jeu décisif. Elle s'en est finalement sortie à sa quatrième balle de match 6-2 7-6 (8/6). «Je savais que ça allait être une bataille. Avoir encore cette envie est vraiment admirable», a commenté Sharapova au sujet de son adversaire du jour.

Sharapova: "She still has incredible hands, moves incredibly well for being out of the game for so long, still very competitive. I was just saying it took me, like, 15 years to dropshot Patty Schnyder and win a point. Doesn't happen that often against Patty.” #USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) 29 août 2018

Cascade d'abandons

Mardi, les abandons ont fleuri sur les courts avec cette chaleur étouffante - près de 40 degrés. Ça a commencé avec l'Argentin Leonardo Mayer. Puis le Lituanien Ricardas Berankis et l'Italien Stefano Travaglia, victime de crampes, ont suivi en de soirée. Le Serbe Filip Krajinovic et le Russe Mikhail Youzhny, ancien demi-finaliste à New York, ont ensuite complété la liste cette nuit, tous terrassés par l'humidité ambiante.

Abandon de Mikhaïl Youzhny pour le dernier Match de sa carrière face à @marcosbaghdatis ! Le Russe ne tenait plus debout ! #usopen pic.twitter.com/HoyJuPZpOk — Tennis Magazine (@TennisMagazine1) 28 août 2018

Crampes simultanées

Nicolas Mahut et Corentin Moutet ont été, eux, au bout de leur duel franco-français, qu'à d'ailleurs remporté le premier nommé 6-2 7-5 5-7 6-4. Mais cela n'a pas été tout simple non plus comme en témoigne cette vidéo où on voit les deux joueurs s'effondrer au même moment, à cause de crampes juste après un point. Nicolas Mahut affrontera Alexander Zverev au prochain tour.

Zverev, déjà l'effet Lendl?

Alexander Zverev justement n'a laissé que cinq jeux au Canadien Peter Polansky (119e, lucky loser) lors de son premier tour à l'US Open (6-2 6-1 6-2). L'Allemand, qui n'a atteint qu'une fois les quarts de finale en Grand Chelem, s'est dernièrement attaché les services du Tchèque Ivan Lendl. «J'ai bien joué du début à la fin du match. J'espère pouvoir continuer à jouer de cette manière, et peut-être même améliorer quelques éléments», a commenté Zverev.

5. Sans trembler (seulement 5 jeux concédés), Alexander #Zverev s'est qualifié pour le second tour de l'#USOpen et égale ainsi sa meilleure performance (!) à New York. pic.twitter.com/i4qNbjLKO6 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) 28 août 2018

