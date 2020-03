Novak Djokovic est un homme brillant dont l'intelligence ne s'exprime pas en premier lieu à travers l'humour. Ainsi sa tentative de «bon mot», samedi après sa victoire en finale de Dubaï face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) s’est transformée en une parenthèse un peu gênante. Quelque part entre légèreté de façade et inquiétante mise en garde à l’attention de tout le circuit.

«L’un de mes objectifs, c’est de rester invaincu durant toute la saison… non je déconne, a-t-il lancé au micro avant de se reprendre. En fait, non. Je ne plaisante pas.» Lancée avec un regard exagérément concentré, cette dernière relance a produit son petit effet comique. Mais pas auprès de l’ensemble du public et des suiveurs. En effet, n’y avait-il pas au moins une part de vérité dans cette ultime rectificatif?

Un bilan annuel de 18-0

Déjà sacré à l’ATP Cup et à Melbourne, le No 1 mondial s’est extrait d’une situation désespérée dans les Émirats contre Gaël Monfils (3 balles de match sauvées) pour étirer son invincibilité. En 2020, le bilan de «Nole» s’élève désormais à 18 victoires, dont sept contre des «Top 10» - Monfils (2x), Medvedev, Nadal, Federer, Thiem, Tsitsipas – pour aucune défaite. Inspirant?

Sans doute. Car alors que les discussions sur le «Goat» ne faiblissent pas, l’hypothèse – très théorique – d’une année parfaite réglerait pour le coup le débat; au moins sur le plan statistique. Surtout si une performance aussi effrayante était réalisée lors d’une saison olympique. Pour rappel, les années les plus gargantuesques de l’ère Open sont celles de John McEnroe en 1984 (82-3), Roger Federer 2005 et 2006 (81-4, 92-5) et Novak Djokovic en 2015 (82-6).

Un rappel qui montre à quel point un tel exploit semble impossible. Mais depuis samedi et par l’effet étrange de son vrai-faux gag, Novak Djokovic a suggéré qu’il s’en croyait capable.

M.A.