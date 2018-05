Un million. Voilà la somme proposée par Donald Trump à John McEnroe pour qu'il affronte Serena ou Venus Williams dans un match exhibition.

«C'était au moment où on parlait beaucoup de la possibilité d'un match entre des hommes et Serena ou Venus Williams et où elles disaient qu'elles pouvaient sans doute battre pas mal de garçons», a confié l'ancien enfant terrible du tennis dans l'émission In Depth with Graham Bensinger (propos relayés par L'Equipe).

«Jamais quelque chose qui m'a traversé l'esprit»

L'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui consultant pour divers médias, ne précise pas l'année où Trump lui a envoyé cette lettre un peu farfelue. Il indique toutefois que l'entrepreneur n'était pas encore président.

«Ce n'est jamais quelque chose qui m'a traversé l'esprit, d'avoir envie de disputer un match contre une femme», commente McEnroe qui a refusé l'offre même s'il estime qu'il aurait pu battre l'une des deux sœurs Williams au moment de la demande.

Ce qui n'est plus si sûr aujourd'hui. «Ma fille m'a dit: "Papa, je ne sais pas si tu peux battre Serena", raconte encore McEnroe. (Le Matin)