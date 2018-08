Au bout d’une journée suffocante qui aura vu tant de corps en détresse (cinq abandons, festival de crampes), Roger Federer a profité d’un souffle d’air climatisé pour disposer de Yoshihito Nishioka en moins de deux heures (1h52). Cette nuit plus que d’habitude, c’était un luxe de jouer en «session de nuit» à New York. Mais comme presque toujours, le No 2 mondial a très vite transformé ce privilège en mérite, comblant le public du Ashe d’un tennis inspiré et très offensif (56 coups gagnants).

Il faut le dire clairement, Nishioka ne possédait pas les armes pour bousculer Roger Federer. Si bien que l’intérêt de cette soirée s’est très vite décalé vers l’après-match et les premières impressions new-yorkaises du «Maître». Trois mises au point sont à retenir. La première sur des conditions de jeu qui ne semblent pas vraiment taillées pour son jeu. «Ce sont les courts les plus lents que j’ai jamais connus ici, a-t-il insisté. J’avais tellement de temps ce soir que je pouvais presque me poser la question: «ce coup droit, je le joue croisé ou long de ligne». La transition est violente par rapport à Cincinnati où les balles fusaient énormément. Avec ces conditions assez proches de la terre battue, j’ai l’impression que le tournoi se gagnera avec le jeu de jambes et la rage de vaincre.»

Sa rareté génère de la pression

Provoquée par John McEnroe «himself» sur la terrasse de ESPN, la deuxième mise au point a porté sur les bienfaits et les inconvénients de son calendrier allégé. «Bien sûr que ça m’aiderait de jouer plus. Mais la fin de ma carrière serait alors beaucoup plus proche. En un sens, cette obligation me fait du bien car j’économise mon corps et je m’entraîne mieux lorsque je reprends. Après, je reconnais avoir plus de pression en compétition. Puisque je me fais rare, je suis jugé de manière plus critique, plus exigeante, à chacune de mes sorties. Prenez «Cincy», je perds en finale (contre Djokovic) au bout d’un tournoi pas mauvais du tout. Mais de ce que j’ai entendu, on a dit que je n’étais pas vraiment dans le coup.»

«Tous se mettre autour d'une table»

Souriant et bavard, Roger Federer avait déjà donné beaucoup de «biscuit» lorsqu’il lâcha (en suisse-allemand) la «punchline» de la soirée. Sa cible? Gerard Piqué et sa réforme de la Coupe Davis dont les ambitions viennent piétiner les plates-bandes de «sa» Laver Cup (les premiers lorgnent les dates de la première, dès septembre 2019).

«Le bon côté de tout cet imbroglio, c’est que tout le monde va devoir se mettre autour d’une table et écouter les désirs de l’autre: l’ITF, l’ATP, la Laver Cup. C’est vrai que les semaines à venir risquent d’être très intéressantes. Je n’ai pas encore parlé à Gerard Piqué mais j’avoue que ça fait un peu bizarre de voir un footballeur arriver et se mêler des affaires du tennis. Il faut faire attention: la Coupe Davis ne doit pas devenir la Coupe Piqué. Je suis globalement pour les innovations: notre sport a besoin de penser un peu hors des cadres pour innover. Mais c’est un peu comme dans une partie de Jenga, il faut faire attention de ne pas enlever la pièce qui va faire tomber tout l’édifice.»

À plus d’un titre, Roger Federer est parfaitement entré dans son tournoi mardi soir. (nxp)