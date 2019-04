Cette défaite subie à San Antonio ne devrait pas ravager le moral des Suissesses. La Fédération internationale de tennis (ITF) devrait, en effet, décider de fusionner les deux groupes de l'élite mondiale sous peu et la Suisse y garderait ainsi sa place. Le futur de la compétition n'est pas encore clair. Elle pourrait bientôt ressembler à la Coupe Davis nouvelle génération, qui ne fait de loin pas l'unanimité chez les messieurs...

Au Texas, la défaite sèche de Viktorija Golubic (6-3 6-2) face à Sloane Stephens, dans l'affrontement des deux Nos 1, n'augurait rien de bon. Plus tard, dans le nuit de dimanche à lundi, Timea Bacsinszky n'a pas réussi à forcer le destin et emmener tout ce petit monde dans un double qui aurait pu s'avérer décisif. La Vaudoise s'est inclinée 6-3 7-6 (7/4) contre Sofia Kenin, la 36e joueuse mondiale, après une belle bagarre d'une heure et 47 minutes de jeu.

Les Suissesses ont tout de même disputé un double ensuite, que la paire Ylena In-Albon-Conny Perrin gardera sans doute dans un coin de la tête un petit moment. La Valaisanne et la Neuchâteloise ont vaincu le duo Jennifer Brady-Jessica Pegula 7-5 6-2 pour beurre, certes. Mais elles ont tout de même apporté un point à la Suisse pour le premier match de Fed Cup de leur jeune carrière. (nxp)