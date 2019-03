Ce dimanche 10 mars restera à jamais gravé dans la mémoire de Belinda Bencic, et cela pour trois raisons.

La première, c'est qu'elle fêtait son 22e anniversaire. La deuxième, c'est que pour fêter cela, elle a facilement remporté son 32e de finale à Indian Wells. La troisième, c'est qu'en plus, elle a été nommée joueuse du mois de février - elle avait remporté le tournoi de Dubaï en battant quatre Top 10 -, selon un vote des internautes sur le site officiel de la WTA. Elle précède dans ce classement mensuel Simona Halep, Wang Yafan et Sofia Kenin.

Yayy, thank you so much to everyone who voted for me?? https://t.co/PPQd9PIJqX — Belinda Bencic (@BelindaBencic) 10 mars 2019

Sur la surface dure du tournoi californien, la Saint-Galloise a aisément battu la Belge Alison Van Uytvanck (24 ans, WTA 51). Le score: 6-4 6-1 en 73 minutes. Dominante sur ses mises au jeu, même si elle a commis sept double fautes, la Suissesse a remporté les 81% des points lorsque son premier service a franchi le filet, et a empoché les six derniers jeux du duel. elle a aussi pu compter sur son revers, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Après avoir savouré un neuvième succès de rang, elle se mesurera lundi à la Russe Ekaterina Alexandrova (24 ans, ATP 59) pour tenter de réussir la passe de dix. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées sur le circuit. L'heure du match reste à déterminer.

Autre qualifiée en 16e de finale à Indian Wells - elle affronte la Canadienne Bianca Andreescu ce dimanche soir (vers 23h heure suisse) -, l'Argovienne Stefanie Voegele fête aussi son anniversaire en ce dimanche 10 mars. Plus âgée que Bencic, elle souffle pour sa part sa 29e bougie.

Swiss Tennis ne s'est pas fait faute de féliciter ses deux joueuses.

???????????? Wishing a very Happy Birthday, an amazing day and all the best to @BelindaBencic (22) and Stefanie #Voegele (29)! #SupportTheSwiss ???????????? pic.twitter.com/Y8UJdks235 — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 10 mars 2019

(nxp)