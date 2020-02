Eugenie Bouchard (à g.) et Heidi El Tabakh (à dr.), photographiées ici en mars 2017 à Miami: deux ambassadrices de charme pour le tennis canadien. (Image: AFP )

LES ÉQUIPES Suisse: Belinda Bencic (WTA 5), Jil Teichmann (68), Viktorija Golubic (93), Stefanie Vögele (99) et Timea Bacsinszky (269). Capitaine: Heinz Günthardt. Canada: Bianca Andreescu (WTA 6), Leylah Annie Fernandez (185), Eugenie Bouchard (267) et Gabriela Dabrowski (448). Capitaine: Heidi El Tabakh. LES MATCHES Vendredi 7 février, dès 14h: deux premiers simples. Samedi 8 février, dès 13h: deux derniers simples, suivis du double. La rencontre Suisse - Canada se déroule à la Swiss Tennis Arena de Bienne (2500 spectateurs). Billets disponibles sur le site de Swiss Tennis.

Capitaine de l'équipe canadienne de Fed Cup, qui affrontera la Suisse vendredi et samedi à la Swiss Tennis Arena de Bienne, Heidi El Tabakh se dit elle-même «à moitié suissesse». C'est ce qu'elle a indiqué mardi en conférence de presse, des propos relayés sur le site de Swiss Tennis.

«Ma maman aimait beaucoup l'histoire d'Heidi, cette petite fille qui vivait dans les montagnes suisses avec son grand-père et Peter (ndlr: roman écrit en 1880 par Johanna Spyri), a-t-elle expliqué. Elle s'était dit que si elle avait une fille, elle l'appellerait ainsi. Voilà pourquoi mon prénom est Heidi. Je me sens donc à moitié suissesse.»

Retraitée des courts depuis 2016, Heidi El Tabakh (33 ans) est née en Égypte. Sa famille a émigré au Canada alors qu'elle avait 8 ans. Celle dont le meilleur classement WTA a été une 146e place a remporté cinq tournois sur le front de l'ITF. Elle a été élue capitaine du Canada à l'été 2018, après avoir pris sa retraite sportive en 2016.

Même si elle admet avoir une relation particulière avec notre pays en raison de son prénom, la Canadienne ne fera pas de cadeau aux Suissesses. «Ce sont d'excellentes joueuses, a-t-elle prévenu. Je les connais bien et j'ai même affronté une fois Stefanie Vögele (ndlr: l'Argovienne s'était imposée 6-4 6-3 en 2012, au 3e tour des qualifications de l'US Open). Notre tâche sera d'autant plus difficile que nous évoluons à l'extérieur.»

Avec ou sans Andreescu?

Pour Heidi El Tabakh et l'équipe canadienne, tout pourrait dépendre de la participation (ou non) de Bianca Andreescu (19 ans). La gagnante surprise du dernier US Open, matricule 6 à la WTA - un rang derrière Belinda Bencic -, avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie en raison d'une blessure au genou, mais elle est bien présente à Bienne, où elle est arrivée samedi.

«C'est sûr que si Bianca est apte à jouer, cela augmentera grandement nos chances de victoire, admet la capitaine canadienne. Nous analysons jour après jour l'évolution de sa forme.»

Si Andreescu devait ne pas jouer, et si le Canada s'inclinait contre la Suisse, Heidi El Tabakh pourra se consoler en se rappelant qu'elle est à moitié suissesse...

