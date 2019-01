Perdre avec dignité n'est pas toujours chose aisée. Éliminée de l'Open d'Australie, Yulia Putintseva en avait gros sur la patate après avoir vu Belinda Bencic célébrer sa victoire en trois sets (7-5 4-6 6-2) au 2e tour, après 2h45' de combat.

Sur le court, la bataille a été très intense: des breaks comme s'il en pleuvait, des cris, des jets de raquette - surtout la Kazakh -, les spectateurs du court No 20 n'ont pas fait le déplacement pour rien. Soutenue par une belle brochette de supporters suisses, Belinda Bencic avait clairement les faveurs de la foule pendant la partie.

Avec son caractère bien trempé, Yulia Putintseva a eu toutes les peines du monde à garder son calme. Et au moment de saluer son adversaire, la 39e joueuse mondiale a donné une poignée de main glaciale à la Saint-Galloise de 21 ans, matricule 49 à la WTA.

Putintseva gave Bencic a better handshake than to the umpire ???????? pic.twitter.com/Lp5RQOOV0y — LorenaPopa???????? ???????????? (@popalorena) 16 janvier 2019

Avant de clairement signifier sa déception à ses détracteurs à sa sortie du court.

Putintseva looks dissappointed about the crowd ???? pic.twitter.com/h4pU3PNnH5 — LorenaPopa???????? ???????????? (@popalorena) 16 janvier 2019

Et là, ulcérée, la Kazakh s'est complètement lâchée.

Wow! Yulia Putintseva giving the finger has she walked off court!#AusOpen pic.twitter.com/Hz1v0O2dk3 — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) 16 janvier 2019

Ce n'est pas la première controverse entourant Yulia Putintseva, Lors du 1er tour, elle avait déjà donné une poignée de main à peine plus réchauffée à sa victime du jour. Alors qu'elle s'était imposée...

I KNEW STRYCOVA AND PUTINTSEVA WON'T DISSAPPOINT ME! HANDSHAKE OF THE YEAR pic.twitter.com/hCo1PHmGnS — LorenaPopa???????? ???????????? (@popalorena) 14 janvier 2019

En fait, il semblerait bien que la jeune femme de 24 ans soit allergique au «handshake». Voici deux vidéos tirées de ces deux dernières années.

(nxp)