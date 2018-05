Le 24 septembre dernier à Metz, Peter Gojowczyk a commencé sa journée par un coup de stress. À quelques heures de sa première finale ATP, l’Allemand ne trouvait personne pour l’échauffer. Notre confrère de L’Équipe, Julien Reboullet, dut en catastrophe sortir ses raquettes pour 45 minutes sur le central. Trois heures plus tard, «Gojo» soulevait son premier trophée.

«Ah oui, Julien… s’il veut passer demain matin, c’est avec plaisir.» Une heure après avoir fait exploser un Fabio Fognini peu impliqué, Peter Gojowczyk sourit devant les questions qui fusent. S’il bat tout à l’heure Marton Fucsovics, l’Allemand se retrouvera aux portes du Top 30 mondial. Et pourtant, rien chez lui ne transpire l’exceptionnel. «Un gars normal? Oui, je suis un gars normal, sourit-il comme si la question n’avait aucun sens. En tout cas, lorsque je me promène au centre de Munich, personne ne m’arrête.»

La parenthèse enchantée

Puisqu’il est par définition impossible d’évoquer sa propre normalité, il faut écouter ceux qui ont côtoyé «Gojo» lors de sa semaine genevoise. Eric Rogers, directeur du TCG et appelé à jouer en catastrophe le sparring-partner mercredi, confirme la simplicité du personnage. «Il ne savait pas qui j’étais et, quand je lui ai dit à la fin de la séance que j’avais quitté nos invités pour venir, il était presque gêné. Beaucoup de joueurs auraient trouvé léger de la part de l’organisation de devoir faire appel à moi, lui s’est inquiété de mon emploi du temps. Je l’ai bien sûr rassuré: c’était un immense honneur de taper avec lui.»

Autre détail rare: «il a tenu à ramener les balles lui-même.» Un geste simple qui jure pourtant avec les attitudes d’enfants gâtés du milieu. «Je peux vous dire que les vestiaires à 22h ressemblent à un champ après une rave party à cinq heures du matin», soupire le directeur. Peter Gojowczyk est donc différent. Presque trop simple pour un milieu où l’art de l’esbroufe gagne du terrain. Normal, discret, humble. Sauf en match. «Sur le court, je fais mon truc à fond. Calmement mais à fond.»

Cette semaine, le Munichois a ainsi dompté les services de Karlovic, débordé les jambes de Ferrer, fait surjouer le métronome Seppi et douché les ardeurs de Fognini. Une semaine parfaite qui dit tout d’une parenthèse enchantée. «Je joue clairement le tennis de ma vie. Je m’étais fixé des objectifs: 150e mondial, puis 50e mondial… Et voilà que je continue à monter.» Un basculement que «Gojo» entend aborder tranquillement. «Je découvre des tournois auxquels je n’avais pas accès. Alors je profite. Mon seul but est de m’y sentir bien. Et pour l’instant, ça marche. Je me sens bien.» À tel point qu’il ne pourrait pas rester très longtemps M. Tout-le-monde. (nxp)