Roger Federer et Novak Djokovic ont suggéré jeudi qu'il ne joueront probablement pas l'année prochaine la Coupe Davis, dont le format a été modifié. Rachetée par le groupe Kosmos présidé par Gerard Piqué cet été, la compétition va se jouer désormais sur une semaine à Madrid (18 nations) a priori fin novembre.

Après sa victoire contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut à Shanghai, le Bâlois a laissé entendre qu'il ne la jouerait pas. «J'en doute fortement, bien sûr. Nous verrons ce qui se passe. Je ne pense pas que cela a été conçu pour moi de toute façon. Cela a été davantage pensé pour la nouvelle génération de joueurs», a concédé le «Maître», dans des propos rapportés par un journaliste du Times, présent sur place.

