«Mardi soir, à partir de 20 heures, Dieu redescend sur terre», titre «Le Parisien». Ce «terrien pas comme les autres», comme le surnomme «L’Equipe», affrontera ce mardi soir (20h) le Français Richard Gasquet (ATP 39), 1093 jours après son dernier match sur terre battue. «Avec ses glissades, ses échanges qui durent, son intensité, le jeu sur terre battue demande une adaptation particulière. Y regoûter à l’âge de Federer après une absence aussi longue comporte une part de risque», estime le quotidien français.

Des trois surfaces, la terre battue est celle qui lui réussit le moins. Il n’y a remporté qu’un de ses 20 tournois du Grand Chelem et que 11 de ses 101 titres ATP. «Après trois ans d'absence, que vaut Federer sur terre?», s’interroge France TV Sport. «L'homme a beau détenir le palmarès le plus fourni de l'histoire de son sport, il n'est pas au-dessus des lois les plus élémentaires. Pour bien jouer, il faut de la pratique.» Selon le site spécialisé «Tennisactu», le tournoi de Madrid est «l’endroit idéal pour une reprise en douceur, puisque l’altitude convient mieux à son tennis d’attaque, et qu’il y a eu ses meilleurs résultats sur terre ces dernières années.»

Le tableau qui attend le Bâlois sera pour le moins disputé:

