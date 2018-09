Léman Bleu va devenir la nouvelle place forte du tennis. Après avoir déjà annoncé la diffusion de l'édition 2018 de la Laver Cup qui se déroule ce week-end à Chicago, la chaîne genevoise a raflé dans la foulée les droits pour l'édition 2019 en exclusivité romande.

L'année prochaine, Léman Bleu diffusera ainsi l’intégralité de la compétition en direct depuis Palexpo, soit potentiellement treize rencontres, simples et doubles confondus, et proposera de nombreux plateaux et magazines autour de ce rendez-vous international.

Car du 20 au 22 septembre 2019, c'est bien un des plus grands événements sportifs de son histoire que s'apprête à accueillir Genève. Pour ce qui pourrait constituer le dernier adieu de Roger Federer au public helvétique, Palexpo se prépare à mettre les petits plats dans les grands.

La Laver Cup est une compétition par équipe - l'Europe contre le reste du monde - sur le principe de la Ryder Cup au golf. Et le plateau genevois sera à la hauteur de l'événement: le «Maître» a d’ores et déjà annoncé vouloir faire le forcing pour que l’Europe «ait la meilleure équipe possible, avec Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Rafa Nadal et Andy Murray».

Les billets devraient partir comme des petits pains, il faudra donc se tourner vers Léman Bleu pour tous les déçus dans la course aux précieux sésames.

L'année passée, la chaîne régionale s'était déjà fait remarquer en décrochant les droits de diffusion romands de la Coupe de l'America. (nxp)