«Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec l'entreprise eFootball.Pro et Konami (éditeur de PES2018, NDLR) pour participer à la première édition de la compétition qui débutera dans les prochaines semaines», a écrit le Barça dans un communiqué.

Le club catalan précise que «d'autres clubs européens de premier plan», dont les noms seront dévoilés ultérieurement, participeront à ce championnat de Pro Evolution Soccer 2018 (PES2018).

Konami est l'un des partenaires publicitaires du FC Barcelone depuis 2016, tandis que eFootball.Pro, société fondée en 2016 par Gerard Piqué, promeut des compétitions de jeux vidéo et fournit des contenus liés au football.

C'est la première incursion sur le prometteur marché du e-sport pour le Barça, qui figure sur le podium des clubs ayant le plus haut chiffre d'affaires (648,3 M EUR en 2016-2017) au monde derrière Manchester United (676,3 M EUR) et le Real Madrid (674,6 M EUR), selon le cabinet Deloitte.

«En tant que joueur, je suis ému que mon club ait décidé d'entrer dans le e-sport», a dit Piqué, cité dans le communiqué. «Je suis sûr que ce sera un bel adversaire pour toutes les autres équipes», ajoute le défenseur.

Homme d'affaires

L'international espagnol (31 ans), tout en restant un cadre du vestiaire blaugrana, semble développer de plus en plus ses activités d'homme d'affaires avec notamment une entreprise éditrice de jeux vidéos (Kerad Games) et une société d'investissement (Kosmos) impliquée dans la réforme de la Coupe Davis de tennis présentée lundi.

Le Barça, club omnisports à l'aura mondiale, arrive un peu à la traîne sur ce nouveau terrain de jeu du e-sport. En Espagne, le club de Valence est l'un des plus actifs dans ce domaine et de nombreux autres acteurs du football en Europe se sont positionnés sur le secteur en recrutant des joueurs d'e-sport pour des compétitions virtuelles.

L'e-sport - les compétitions de jeux vidéo entre joueurs professionnels - connaît un succès de plus en plus important dans le monde, avec une audience estimée à 280 millions de fans, notamment chez les «millenials» (15-35 ans), malgré un modèle économique qui tâtonne encore. (afp/nxp)