C’est toujours la même chose avec les belles rencontres. Au moment de regarder en arrière, chacun est bien obligé de concéder une part d’irrationnel. Quelque chose de miraculeux. Comment expliquer sinon qu’en plein confinement, à l’aube d’un séisme économique, une manifestation sportive ait eu le bonheur de voir le sponsor idéal frapper à sa porte? Le Geneva Open, dont la licence ATP est codétenue par Ion Tiriac et Rainer Schüttler, a vécu cette délicieuse anomalie fin avril. Le tournoi venait de perdre coup sur coup son édition 2020 et son soutien historique. L’avenir s’assombrissait. Six semaines plus tard, il est désormais radieux grâce à l’engagement de la banque privée Gonet & Cie S.A., nouveau sponsor titre du désormais «Gonet Geneva Open».

«Nous sommes évidemment ravis d’entrer dans une nouvelle ère avec ce partenariat enthousiasmant, insistait mardi Thierry Grin, le directeur du tournoi. Soyons clairs, il s’agissait presque pour nous d’une question de survie.»

Joint à Madrid entre deux réunions avec les instances du tennis, Gérard Tsobanian, promoteur de l’événement, confirme la nature exceptionnelle de cet accord. «En trente ans passés dans le métier, ce partenariat fait partie des moments forts. Tout est allé très vite tant le contact avec Nicolas Gonet est facile. J’y vois un signal fort qui prouve que les acteurs de l’économie genevoise tiennent à notre tournoi autant que les autorités. J’en suis extrêmement ravi.»

L’US Open confirmé

Installé dans les locaux de la banque familiale, Nicolas Gonet sourit lorsqu’on lui demande s’il apprécie son nouveau costume de sauveur. «Tout jeune, le poster de Borg était épinglé dans ma chambre, j’avais sa raquette et je lui ai même serré la main lors de sa victoire aux Eaux-Vives en 1981. Lorsque j’ai appris le retrait du précédent sponsor, je me suis dit qu’il fallait tout faire pour qu’un tel événement reste à Genève.»

Les références sont solides et la passion n’est pas feinte. Il faut dire que Nicolas Gonet n’a rien d’un novice du sponsoring sportif. Vainqueur du Bol d’Or sur D35 en 2006, sa banque chasse le record de vitesse sur le Léman avec son Monofoil Gonet après avoir soutenu, entre autres, le tennisman Antoine Bellier et l’athlète Julien Wanders. Alors, en donnant son identité au Geneva Open, elle accélère sans changer de cap. Elle devra toutefois attendre 2021, tant la perspective d’une «séance de rattrapage» en septembre semble se dissiper. «Le maintien de l’US Open a été officialisé mardi soir, explique Gérard Tsobanian. Comme l’ATP veut donner la priorité aux Masters 1000 lors des deux semaines avant Roland-Garros, un ATP 250 n’aurait pas la possibilité de faire venir des top 10 comme Genève en a pris l’habitude. Mieux vaut mettre notre énergie à l’organisation d’une grande édition 2021.»