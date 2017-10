Organisé en indoor dans la Swiss Tennis Arena de Bienne, il se tiendra dorénavant sur la terre battue du TC Lido Lugano du 9 au 15 avril prochain. Un choix dicté par InfrontRingier, propriétaire et organisateur du deuxième tournoi WTA à se dérouler en Suisse avec celui de Gstaad.

«Le départ du tournoi de Bienne nous déçoit évidemment, mais en même temps nous préférons qu'il élise un nouveau domicile au sein-même de notre pays plutôt que de s'en aller à l'étranger. Nous espérons que le tournoi s'implantera avec succès sur son nouveau site», a commenté René Stammbach, président de Swiss Tennis, cité dans un communiqué.

En avril dernier, la première édition du Ladies Open n'avait pas attiré les foules à Bienne. Martina Hingis et Timea Bacsinszky avaient certes atteint la finale du double, mais le tableau de simple n'avait pas déchaîné les passions à l'image d'une finale disputée entre deux joueuses peu cotées, la Tchèque Marketa Vondrousova et l'Estonienne Anett Kontaveit. C'est la première nommée qui avait finalement soulevé le trophée, le premier de sa carrière sur le circuit WTA.

«Nous sommes satisfaits de cette première édition. Cependant, après discussion à l'interne et avec les joueuses, nous sommes arrivés à la conclusion que la terre battue constituait une surface plus judicieuse pour l'avenir», a relevé Martin Blaser, directeur management chez InfrontRingier. De retour du diptyque sur dur Indian Wells - Miami, les joueuses pourront ainsi entamer leur préparation sur la brique pilée au Tessin, un bon mois avant le début de Roland-Garros.

Lugano a déjà été le théâtre d'un tournoi WTA entre 1981 et 1986, remporté notamment à deux reprises par Chris Evert. Plus récemment, les courts du TC Lido ont accueilli un tournoi Challenger ATP entre 1999 et 2010, dont les deux dernières éditions ont vu la victoire de Stan Wawrinka. (ats/nxp)