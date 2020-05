Ron Yu fait partie des techniciens en cordage qui ont le privilège de travailler avec les plus grandes stars du tennis. Ce Coréen de 52 ans est employé depuis 2001 par la compagnie spécialisée Priority One, une société qui s’occupe des raquettes des meilleurs joueurs de la planète lors des tournois du Grand Chelem et autres compétitions prestigieuses du circuit. Il a ainsi joué un rôle en coulisses dans les succès de joueurs de la trempe d’André Agassi, Lleyton Hewitt et des Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka.

Stringing a racquet for @rogerfederer. I'm usually faster than this. ???? pic.twitter.com/qZVBjCWL3B — Ron Yu (@racquetRon) January 1, 2017

La crise du coronavirus, qui a paralysée le monde du sport et du tennis en particulier, lui a toutefois fait perdre la plus grande partie de ses revenus. «Nos contrats fonctionnent de la manière suivante avec les joueurs: ils nous paient pour le cordage et les réglages personnalisés lorsqu’ils jouent et voyagent aux tournois sur lesquels nous sommes engagés», a expliqué Ron Yu dans les colonnes du «New York Times». «Actuellement, nos revenus ont en quelque sorte chuté à zéro.»

Plus qu'une ou deux raquettes

En temps normal, Yu prépare entre 25 et 30 raquettes par jour lors des tournois professionnels. Depuis la pandémie de coronavirus, son taux d’occupation dans le domaine a chuté à une ou deux raquettes pour des joueurs amateurs. Il n’a ainsi pas eu d’autre choix, pour compenser ses pertes, que de trouver un job à temps partiel dans un autre domaine là où il réside en Floride du côté de Tampa.

Un chamboulement qui, au moins, lui a permis de voir à quel point il était attaché au tennis. «Le fait de travailler à temps partiel dans un autre domaine qui n’a rien à voir avec le tennis m’a montré à quel point j’aime ce sport, a-t-il raconté au «New York Times». Parfois, lorsque je revenais à la maison après avoir passé quatre ou cinq semaines sur le circuit, je me sentais saturé par le tennis. Mais cette situation m’a vraiment montré à quel point ce sport est génial.»

Tandis que le flou règne quant à la tenue des compétitions de tennis au cours des prochaines semaines et mois, la situation de Ron Yu n’est malheureusement pas encore prête de s’améliorer.

Sport-Center