Les organisateurs du tournoi d’Indian Wells, dont les premiers matches de qualification étaient agendés lundi, ont annoncé l’annulation de la compétition en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus dans la nuit de dimanche à lundi.

Quelques heures plus tôt, le Département de la santé publique du comté de Riverside, en Californie, avait décrété l’état d’urgence. «En ce moment, tenir un rassemblement de cette taille constitue un trop grand risque pour la santé publique, a déclaré le Docteur Davis Angus dans un communiqué publié par les organisateurs. Jouer n’est pas dans l’intérêt des joueurs, des spectateurs et des communautés environnantes.» Un cas d’infection au Covid-19 a été détecté dans la vallée de Coachella, à proximité du lieu de compétition.

«Nous sommes très déçus que le tournoi soit annulé, a prolongé Tommy Haas, le directeur de cette épreuve Masters 1000 masculine et «Premier Mandatory» chez les dames. Mais la santé et la sécurité de la communauté locale, du public, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale.» Et d’ajouter: «Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et explorons les options.»

Ces dernières années, plusieurs dizaines de milliers de personnes déambulaient quotidiennement dans l’enceinte de compétition, le court central pouvant accueillir 16’000 spectateurs. Prochain tournoi d’importance aux calendriers ATP et WTA, le rendez-vous de Miami, en Floride, est programmé dès le 23 mars.

