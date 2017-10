Un bon mois après son dernier match à l'US Open, Roger Federer retrouve la compétition officielle cette semaine au tournoi ATP de Shangaï. La place de no 1 semble hors de portée mais le Bâlois pourrait bien vivre un automne doré. Il retrouvera le jeu mercredi contre un adversaire qu'il ne connaît encore pas. Roger Federer a rejoint la métropole chinoise depuis jeudi dernier et s'est montré très occupé.

Dans les vestiaires de la NBA

Pour un selfie avec Roger Federer même les superstars du basket comme Kevin Durant ou Stephen Curry font la queue. Dimanche soir, Federer a rendu visite aux champions de la NBA, les Golden State Warriors avant leur match de préparation face à Minnesota à Shanghaï. Il a aussi joué au tennis avec les personnages du Dysneyland local et s'est laissé photographier avec les autorités locales dans le métro.

Le Bâlois de 36 ans a surtout apprécié le vestiaire des stars de la NBA: «C'est très rare que je puisse visiter le vestiaire d'autres sportifs, encore moins juste avant un match», se réjouissait-il, lui qui vénérait Michael Jordan dans sa jeunesse. «C'est vraiment cool. J'aime rencontrer d'autres sportifs.» Pour l'occasion Federer arborait un tee-shirt barré d'un «PeRFect».

Parfait, ce serait bien qu'il le soit au cours des prochaines semaines s'il entend goûter à nouveau à la place de no 1 mondial. Il pourrait ainsi boucler une année déjà sensationnelle par un exploit retentissant. Après l'US Open (défaite en quarts de finale contre Juan Martin Del Potro) où il avait été freiné par des séquelles de sa blessure au dos, il a fait bonne impression lors la Laver Cup, il y a deux semaines et demie.

Nadal presque intouchable

Dans la course à la place de no 1 mondial, Rafael Nadal a pris les devants au cours des dernières semaines. Grâce à ses succès à l'US Open et dimanche à Pékin, l'Espagnol compte 2360 points d'avance sur Federer. Le Bâlois pourra engranger au maximum 4000 points (1000 à Shanghaï et Paris-Bercy, 500 à Bâle et 1500 au Masters). Il doit donc accumuler les succès et Nadal doit perdre souvent et tôt dans les tournois, pour espérer toucher le Graal. Seule une victoire à Shanghaï peut lui laisser quelques chances.

Mercredi, Federer se retrouvera face à Diego Schwartzman (ATP 29) ou Jordan Thompson (ATP 71). Même s'il ne parvient pas à accrocher la place de no 1, il peut connaître une fin de saison enivrante. A Shanghaï, il chassera son quatrième titre après 2006 et 2007 au Masters et en 2014 pour le tournoi Masters 1000. Aux Swiss Indoors (déjà 7 titres) et au Masters de Londres (6 titres), il tentera d'établir de nouveaux records personnels. (ats/nxp)