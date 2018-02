Simona Halep (WTA 2), qui souffre toujours d'une blessure à un pied, a déclaré forfait pour les demi-finales du tournoi WTA de Doha. La Roumaine permet ainsi à celle qui devait l'affronter samedi, l'Espagnole Garbine Muguruza, de se qualifier pour la finale.

“I’m withdrawing because I cannot play anymore and it’s going to be dangerous if I force it.” - @Simona_Halep on withdrawing from @QatarTennis



Full press conference ???? pic.twitter.com/c9BCC7DbQq