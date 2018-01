Un jour, il faudra raconter. Pas à nos enfants, qui n’ont pas besoin de connaître les règles du tennis pour crier «allez Rodger» debout sur le canapé. Non, il faudra raconter cette époque à leurs enfants, devenir le grand-père qui rabâche le dimanche midi «parce que c’est important de savoir». Il faudra transmettre cet Âge d’Or à ceux qui ne l’ont pas vécu. Donc trouver les mots. Conter l’extraordinaire, chanter le fabuleux, donner du sens à toutes ces images qui draguent l’imaginaire. Sacré programme.

Sans doute devrons-nous commencer par le joueur. Tenter d’expliquer l’émotion ressentie lorsque Roger Federer déposait une volée ou traversait un revers: la fluidité du geste, la fusion parfaite entre le corps et la raquette, le bruit de sa balle. On se souviendra peut-être de cette demi-volée de coup droit sur la route de son vingtième titre du Grand Chelem, un soir de canicule à Melbourne. Ou de ce guttural «Koum Itze» qui fit sursauter le Rod Laver Arena au commencement d’un cinquième set incertain. Il s’agira de bien doser. Honorer l’artiste et s’incliner devant le guerrier. S’estomaquer du génie et souligner les vertus du bosseur.

Mais puisque personne ne remporte vingt titres du Grand Chelem sans être heureux, il faudra aussi digresser sur l’homme: le blagueur, l’analyste, l’éternel enfant, le grand frère, l’icône marketing, le papa-poule, le voisin de vestiaire, le patron du circuit. Il s’agira surtout de raconter comment Roger Federer transformait chaque échange en un moment unique, de se remémorer cette faculté à créer de la connivence tout le temps et avec tout le monde; au risque de ne plus vraiment s’appartenir.

Un jour, il faudra raconter. Raconter cette soirée australienne au bout de laquelle le monde n’a plus trop su s’il devait s’émouvoir de l’œuvre du champion ou des larmes de l’homme. Il faudra trouver les mots, surtout ne rien négliger, ne rien résumer. Exagérer peut-être, s’emporter, s’émouvoir encore. Pour que le mythe Roger Federer soit à la hauteur du joueur et de l’homme. (nxp)