Au tout début de la deuxième manche, sur un court encore mouillé et alors que les lignes, dans la capitale italienne, sont en plastique, le Bâlois s'est fait une frayeur. Sa jambe droite était en extension et il a butté sur l'obstacle en forme de ligne de service. «Ma jambe me faisait un peu mal», a dit le Maître, mais la chaleur de l'instant a fait qu'il a continué et battu Borna Coric au terme d'une rencontre épique de plus de deux heures et demi (2-6, 6-4, 7-6). Le lendemain, par contre, il devait se retirer de ce Masters 1000 et laisser le champ libre à Stefanos Tsitsipas.

Le Suisse n'a pas digéré de se retrouver sur le court, alors que celui-ci n'avait pas encore séché et a ainsi blâmé les organisateurs. «Je ne comprends pas très bien pourquoi, nous, joueurs y allons directement après qu'ils ont arrosé le terrain. L'arbitre dit 'Time', on regarde les lignes et on dit 'OK, on peut jouer'. Mais les lignes sont mouillées! Et ça veut dire que tu glisses. Quand j'ai glissé, je me suis fait attraper. Mon orteil m'a fait mal pendant deux jeux et ma jambe aussi, un petit peu. C'est exactement ça que je ne comprends pas. Ils ne nous font pas jouer et disent ensuite 'Time!' Ça nous fait sentir la pression de la foule et des télévisions... Je ne pense pas qu'on devrait jouer quand les lignes sont ainsi.»

Federer aura au moins, jeudi, pu se tester avant Roland-Garros, en jouant cinq sets sur terre battue dans la même journée. «Mais je suis déçu de ne pas avoir pu me tester vendredi, a-t-il ajouté devant la presse. Je n'étais pas à 100% physiquement. Rome a toujours été une de mes villes préférées à visiter et j'espère que je pourrai être de retour la saison prochaine.» Ce sera de nouveau quelques jours avant le tournoi du Grand Chelem de la Porte d'Auteuil, mais aussi, et surtout moins, de deux mois avant le tournoi olympique de Tokyo. Ce dernier se jouera sur dur. (nxp)