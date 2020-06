Le père de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, était jeudi l'invité de l'émission «Spo(r)tlight» sur la chaîne sportive Sport Klub, diffusée en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Slovénie, en Croatie et en Macédoine du Nord.

Interrogé sur la vie et le développement de son fils, Srdjan a allumé Roger Federer qui, selon lui, «cultive tant d'animosité envers Novak».

Et le papa du No1 mondial a une explication sur la longévité du Bâlois: «À votre avis, pourquoi pensez-vous que Federer joue encore à 40 ans?», questionne-t-il. «Parce que Novak et Nadal sont juste derrière lui (ndlr: au nombre de titres en Grand Chelem) et il n'accepte pas le fait qu'ils sont meilleurs que lui.»

Alors, Srdjan Djokovic propose à Federer de prendre sa retraite: «Rentre chez toi, élève tes enfants, va skier, fais quelque chose! Le tennis n'est pas tout dans la vie. C'est juste un passe-temps pour mon fils. Federer est un grand rival pour Novak, mais il n'est pas assez bon pour lui être comparé».

Vivement que les matches reprennent.

Yv. D.