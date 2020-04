En cette période de confinement, un internaute a trouvé le moyen de rassembler les fans de tennis malgré l'absence de compétition. Sur Twitter, le dénommé @BastienFachan a ainsi imaginé un tournoi récompensant le joueur le plus stylé de tous les temps.

Après plusieurs jours de compétition et des milliers de vote enregistrés, le vainqueur a été déclaré ce week-end. Il s'agit de Roger Federer, ou plus précisément le Roger Federer version US Open 2007, tout de noir vêtu. En finale, le costume du Bâlois a battu l'équipement de Rafael Nadal porté à Roland Garros en 2015.

Voici, en images, le parcours complet de Federer, qui a dû notamment faire face à... lui-même au stade des quarts de finale.

Premier tour: Roger Federer à l'US Open 2007 (63%) bat Arthur Ashe à Wimbledon 1975 (37%)

Photos: Keystone

Huitièmes de finale: Roger Federer à l'US Open 2007 (71%) bat Pat Cash à Wimbledon 1987 (29%)

Photos: Keystone

Quarts de finale: Roger Federer à l'US Open 2007 (53%) bat Roger Federer à Cincinnati 2015 (47%)

Photos: Keystone

Demi-finale: Roger Federer à l'US Open 2007 (68%) bat Stan Smith à l'US Open 1976 (32%)

Photos: Keystone

Finale: Roger Federer à l'US Open 2007 (56%) bat Rafael Nadal à Roland Garros 2015 (44%)

Photos: Keystone