Avec ses 11'360 places, le Court No 1 de Wimbledon a accueilli quelques grands duels disputés durant la levée britannique du Grand Chelem. Seul problème, il était jusqu'ici resté à ciel ouvert, empêchant la tenue de matches les jours de pluie, contrairement du Centre Court, arène principale de l'All England Lawn Tennis Club.

Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Le No 1 est désormais doté d'un toit amovible qui ressemble beaucoup à celui du central. Le compte officiel de Wimbledon a publié mardi une vidéo accélérée du bouclement des travaux au cours de la dernière année. «L'attente est terminée», a annoncé l'organisation. Un premier test grandeur nature aura lieu le dimanche 19 mai prochain. L'AELTC organise ce jour-là l'inauguration officielle avec diverses animations et un match exhibition disputé dans l'après-midi. Tous les billets pour cet événement ont déjà trouvé preneurs.

