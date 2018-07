Avec sa victoire, Nadal est assuré d'occuper la place de No 1 mondial après Wimbledon. En huitième de finale, l'Espagnol sera opposé au vainqueur du match entre Vesely et Fognini.

Malgré cette victoire expéditive, l'Espagnol a quand même trouvé le temps d'inscrire déjà l'un des plus beaux points du tournoi avec ce magnifique lob entre les jambes:

Not just a tweener, but a tweener lob from Nadal.#Wimbledon pic.twitter.com/LSgX5USCGm