On peut donc être No 3 mondial de double, avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem, être tenant du titre à Roland-Garros et se faire planter à cinq semaines de défendre son titre. À 37 ans, Nicolas Mahut espérait une fin de carrière en apothéose. Avec son partenaire Pierre-Hugues Herbert, ils avaient fixé les Jeux de Tokyo comme ultime défi en commun. Une médaille pour venir compléter un palmarès parfait: l'objectif tombait sous le sens.

Il vient de se transformer en une belle claque. En effet, Pierre-Hugues Herbert – qui découvre les joies du Top 50 en simple – a choisi de privilégier sa «carrière solo». Résultat: les champions d’Australie ne défendront pas leur titre à Roland-Garros et ne feront pas équipe à Wimbledon. Un coup de tonnerre qui, par rebond, devrait faire un heureux dans le petit monde du double.

Peu d'offres convaincantes

«J’ai passé une annonce sur le site intranet de l’ATP, confie en effet Nicolas Mahut à nos confrères de RMC. J’ai discuté avec pas mal de joueurs et je pensais que ce serait plus facile d’avoir le même partenaire sur la durée. Je veux un gars avec qui je peux jouer les deux Grands Chelems et les Masters 1000. Et j’ai plutôt des propositions de joueurs entre 60 et 100 (ndlr. un classement qui ne garantit pas l’entrée dans les Masters 1000). Je vais décider dans les deux prochains jours. C’est une période trouble, tout ce que je déteste.»

Déjà «poignardé» - avec Julien Benneteau - par la détermination décomplexée de son partenaire historique juste avant la finale de la Coupe Davis 2017, Nicolas Mahut va devoir se résoudre à devenir philosophe. C’est en effet avec «P2H» qu’il a connu ses plus belles joies et ses plus gros coups de blues. (nxp)