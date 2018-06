«Good day». Une belle journée. Par ces simples mots, Roger Federer a tout résumé.

Redevenu No 1 mondial samedi, après sa victoire face à Nick Kyrgios en demi-finale du tournoi de Stuttgart, le tennisman bâlois a fini le travail dimanche, ajoutant un 98e titre à son impressionnante collection.

Mais, une fois les officialités terminées à Stuttgart, Roger Federer s'est empressé de monter dans sa Mercedes et de rentrer chez lui: diable, la Suisse jouait à 2oh contre le Brésil!

Il s'est même permis de répondre à un fan qui lui signalait qu'il devait certainement rouler un peu vite: «En Allemagne, il n'y a pas de limitation sur certains tronçons d'autoroute.»

Vainqueur sur le gazon dans l'après-midi, Roger Federer était donc à l'heure à la maison pour savourer le match nul de la Suisse face au Brésil. Oui, c'était une belle journée.

Made it back home on time

??????????

to watch ???????? vs ????????

Great effort team Switzerland,

good luck Brazil for the rest of the way pic.twitter.com/PiXoXQFzNo