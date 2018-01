C'est une déformation professionnelle qui prend sa source pile au carrefour de la confiance et de la générosité. Elle a grandi avec les années, à mesure que le joueur Roger Federer a dû cohabiter avec le mythe «RF». À 36 ans, «la chèvre» – comprenez le «goat», greatest of all time – a beau rester le favori du tournoi, chacune de ses apparitions fait exploser les frontières du jeu. «L’autre jour, je ne me rappelle pas avoir dit un mot sur Struff, reconnaissait-il samedi soir. Dix questions, aucune sur le match. J’en étais presque à me demander ce que je faisais en salle de presse.»

Sur le fond, le Bâlois a raison. Puisque sa légende grandit au fil des titres, l’attention devrait porter en priorité sur le chemin qui mène au trophée. La faute à des médias vagabonds? Un peu, sans doute. Mais en même temps, le Maître a traversé sa première semaine de tournoi à s’occuper des autres. Discrètement ou publiquement, Roger Federer soutient, conseille, préconise. Il choisit ses disciples et ses combats, conscient que le moment de se recentrer sur lui-même va bientôt arriver.

LES PARRAINAGES: McDONALD ET FUCSOVICS

Il a développé ses adversaires

C’est une curiosité qui ne tient pas du hasard: l’homme qui aurait pu priver, ce lundi, Roger Federer d’un quatorzième quart de finale à Melbourne fut aussi l’un de ses sparring-partners préférés en 2017. C’est en effet avec Marton Fucsovic que «RF» prépara Montréal, début août à Zurich. Le Hongrois n’était pas top 100, il sera au pire 62e lundi prochain. Comme lui, MacKenzie McDonald vient de vivre son meilleur Grand Chelem après avoir partagé des moments privilégiés avec «goat». «Ça me fait plaisir de les voir bien jouer. C’est comme avec Escobedo (présent à Dubaï à l’automne 2016), je trouvais qu’il tapait bien et j’étais ravi de le voir passer de 250e à 80e en quelques mois.» L’effet Federer? «Durant ces blocs d’entraînement, tu as le temps de t’intéresser à leur jeu, tu peux échanger tranquillement. Je pense qu’ils profitent sur le court mais aussi en dehors.» Goffin, Pouille, McDonald, Escobedo, Fucsovics, Altmayer, Auger-Aliassime, la liste des «filleuls» de Roger Federer s’allonge chaque année. Jusqu’à bientôt former une armée d’héritiers.

LE COURS EX CATHEDRA: FACE À LA PRESSE

Il a prôné la formation continue

Pour une majorité de joueurs, le passage en salle de presse est une corvée, voire un cauchemar. Du coup, Roger Federer a décidé d’organiser une formation continue à Melbourne: à chaque tour un conseil. Leçon No 1: être soi-même. «Le pouvoir du micro peut faire peur. Mais j’aimerais voir plus de joueurs ne pas craindre de commettre une erreur. Si vous n’avez pas des robots en face de vous, vous aurez plus envie à corriger une imprécision.» Leçon No 2: laisser aller ce que l’on ne maîtrise pas. «Au début, j’ai eu peur d’être mal interprété. Puis je me suis dit: «Je ne vais pas me pourrir la vie avec ça pendant quinze ans.» Donc je viens, donne les meilleures réponses possibles. Et à force, j’y prends du plaisir.» Enfin leçon No 3: tirer profit de la situation. «Parfois mes coaches écoutent mes réponses pour avoir une idée de comment j’ai vécu le match. C’est une bonne façon d’analyser une première fois la performance.»

LA SÉANCE CHEZ LE PSY: SASCHA ZVEREV

Il a remonté le moral du joueur allemand

C’est Sascha Zverev himself qui a vendu la mèche juste après son cinquième set calamiteux face à Chung. À quelques minutes de son duel contre Gasquet, Roger Federer a trouvé le temps et les mots pour lui remonter le moral. «Je lui ai dit d’être patient, de laisser les gens parler et, surtout, de faire un pas en arrière, expliqua ensuite le Bâlois. Je lui ai dit que, moi aussi, j’avais connu des paliers durs à franchir en Grand Chelem: je vous rappelle que j’ai fait mon premier quart à 22 ans. Il doit se donner du temps, voir tout ce qu’il a déjà accompli de bien et, peut-être, se fixer des objectifs un peu moins élevés. Sascha avait l’air effondré, je lui ai juste glissé quelques mots de réconfort pour faire passer la déception un peu plus vite.» Des mots de réconfort entre le No 2 et le No 4 mondial. Quand même. À ce niveau d’excellence, donc de rivalité, l’attention confine au dévouement.

LE COUP DE CŒUR: BELINDA BENCIC

Il a couvé la Saint-Galloise

Roger Federer l’avait répété cet automne: «Martina Hingis restera celle qui m’a montré le chemin; grâce à elle, j’ai vu comment faire pour devenir le meilleur.» À voir comment «RF» a couvé Belinda Bencic de Perth jusqu’à Melbourne, l’idée d’un retour d’une Filiation s’impose. «À la Hopman Cup, Roger a juste été incroyable, glisse Ian Hughes, le coach de Beli. Il a pris du temps pour observer Belinda, lui parler, discuter d’elle avec moi. Ses conseils sont inestimables.»

Et ils ne se cantonnent pas aux moments joyeux. Quelques minutes après sa défaite mortifiante contre Luksika Kumkhum, la Saint-Galloise était en effet assise au restaurant des joueurs à écouter le débriefing d’un trio de luxe. Sa composition? Roger Federer, Ivan Ljubicic et Daniel Troxler (le physio de «RF»). «J’aime prendre du temps pour aider les jeunes. Et surtout Belinda, parce qu’elle est Suissesse, qu’elle travaille dur et que je lui souhaite une carrière phénoménale.»

