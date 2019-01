Andy Murray va mieux, merci pour lui. En témoigne sa victoire mardi au 1er tour du tournoi ATP de Brisbane contre James Duckworth 6-3 6-4. Il n'empêche que sa hanche ne «guérira jamais vraiment», ni durant sa carrière, ni après, comme l'a indiqué John O'Donnell, le chirurgien australien qui l'a opéré en janvier 2018.

«Il avait atteint un point où il ne pouvait plus jouer. L'opération n'avait pas pour but de rendre sa hanche normale, mais juste d'essayer de l'améliorer le plus possible. Depuis, son état s'est certainement amélioré mais il a toujours des problèmes. Je pense qu'il marche sur la corde raide depuis un certain temps. C'est juste son désir intense de bien faire qui le fait continuer comme il le fait», poursuit le chirurgien.

Rien à voir avec Federer

O'Donnell ne peut toutefois pas affirmer que la blessure de Andy Murray le mettra de nouveau sur le flanc en 2019. «C'est assez difficile à prédire car il ne ressemble pas à une personne normale. C'est quelqu'un d'incroyablement déterminé. Il fait juste des choses qui vont au-delà de ce que je pourrais normalement comprendre. Il est vraiment difficile de savoir jusqu'où il peut aller.»

Et le chirurgien de souligner qu'il n'y a aucun point de comparaison entre le «jeune» Murray (31 ans) et Roger Federer (37 ans). «Roger n'a pas les blessures à long terme qu'Andy a dû supporter. La hanche d'Andy est un problème persistant.»

Et il garde en tout cas le moral

(nxp)