Grigor Dimitrov et Nick Kyrgios qui s’empoignent et se disent des mots doux front contre front, Rafael Nadal qui applaudit longuement Diego Schwartzman à sa sortie du court, cet Open d’Australie dégouline de tendresse au moment des poignées de mains. Enfin, surtout chez les hommes.

Lancé sur ce thème après sa victoire convaincante contre Marton Fucsovics, Roger Federer est parti dans un monologue aussi surprenant qu’intéressant. Valide-t-il ces démonstrations de respect exacerbées? Oui mais…

«Le fair-play et le respect de l’autre, c’est la base. Donc j’apprécie de voir que le circuit masculin cultive ce respect. Je pense que Rafa et moi avons démontré qu’il était possible d’être les plus grands rivaux tout en faisant la part des choses. Mais d’un autre côté, ça me gênerait que tout le monde devienne trop copain avec son voisin.»

C’est-à-dire? «Avant, on ne se serrait pas la main comme ça. C’était respectueux mais rapide. «Bravo, bonne chance», pas besoin de se tomber dans les bras. Si tu as joué cinq sets à très haute intensité, un match dont les deux joueurs se souviendront longtemps, je comprends. Mais après trois ou quatre sets, tu n’as pas besoin de te tomber dans les bras. On dirait presque qu’ils ne se sont pas vus depuis dix ans.»

«Les gars gardaient leurs distances»

Et l’homme aux dix-neuf titres du Grand Chelem de presque réclamer un peu de pudeur. «Si tu as envie de faire une accolade, tu peux aussi la faire dans les vestiaires. Ce n’est pas toujours nécessaire de se mettre en scène devant les caméras. N’oublions pas que les fans aiment les rivalités. Dans les années 1980 et 1990, les gars gardaient plus leurs distances.»

Et puisque Roger Federer n’est jamais avare d’une franche rigolade, il donna un écho humoristique à sa tirade à la descente de l’estrade. En retrouvant le micro de notre confrère de la RTS, il s’est alors exclamé: «Hervé (Borsier), mais comme ça fait plaisir de te revoir. Ça fait tellement longtemps que l’on ne s’est pas vu… au moins deux jours, t’imagines!»

Porté par un fou rire général, «le Maître» pouvait quitter Melbourne Park pour une soirée en famille. Il est en quart de finale sans perdre un set et avec le sourire aux lèvres.

Grigor Dimitrov (à g.) et Nick Kyrgios (à dr.) se sont dit des mots doux front contre front. Image: Reuters.

Torse nu, Rafael Nadal qui a longuement applaudi Diego Schwartzman à sa sortie du court. Image: AFP. (Le Matin)