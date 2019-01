Seize ans après, la douleur et la force de l’hommage sont intactes. Si quelqu’un doutait encore du rôle joué par Peter Carter dans la formidable carrière de Roger Federer, l’interview du «Maître» que vient de diffuser CNN rend le plus touchant des hommages à l’ancien coach des Old Boys. Durant cet entretien enregistré à Dubaï en décembre, la journaliste Christina Macfarlane réagit à l’évocation de l’Australien par «RF» lui-même. Elle lui pose alors cette question simple et puissante: «que penserait-il s’il vous voyait aujourd’hui avec vos 20 titres du Grand Chelem?» Une question qui fait fondre Roger Federer en larmes.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8 — CNN Sport (@cnnsport) 7 janvier 2019

«J’espère qu’il serait fier de moi», glisse ensuite le champion d’Australie avant de mettre des mots sur l’impact «positif» de cette tragédie sur sa carrière (ndlr. Peter Carter a perdu la vie dans un accident de voiture lors de sa lune de miel en Afrique du Sud). «Je crois qu’il souhaitait avant tout que je ne gâche pas mon talent. En ce sens, sa mort a fait office de détonateur («wake up call») chez moi. J’ai commencé à m’entraîner vraiment dur.» Et Roger Federer, lequel invite chaque année les parents de Peter Carter à Melbourne Park, de conclure cette séquence pleine d’émotion. «Je crois que j’ai été extrêmement chanceux de croiser les bonnes personnes au bon moment, les bons coaches dans le bon timing.» Peter Carter fut l’un des premiers et assurément celui qui aura eu l’influence la plus décisive sur le joueur et l’homme que Roger Federer était en train de devenir. (nxp)